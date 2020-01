തെരുവിൽ ബസ് കത്തുന്ന രാജ്യത്ത് ആരും നിക്ഷേപിക്കില്ല: മുന്നറിയിപ്പുമായി സദ്ഗുരു

ദാവോസ് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ആത്മീയാചാര്യൻ സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവ്. തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കുമെന്നും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ അകറ്റുമെന്നും സദ്ഗുരു പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം ഉച്ചകോടിയിൽ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘തെരുവുകളിൽ ബസുകൾ കത്തുന്ന രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. ഇതു ചെറിയ കാര്യമായി തോന്നാം. ഞാൻ ചെറിയ കാര്യമെന്നു പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും രാജ്യത്തിന് എതിരാകരുത്. രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ അസ്വസ്ഥരായ പൗരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാവില്ല’– സദ്ഗുരു പറഞ്ഞു.



വലിയ തോതിൽ വിദേശനിക്ഷേപം കിട്ടാതെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടത് നടപ്പാക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കില്ല. 400 ദശലക്ഷം ആളുകൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്ന രാജ്യമാണിത്. നിക്ഷേപത്തിനു സുരക്ഷിത സ്ഥലമാണെന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമയാണെന്നും സദ്ഗുരു വിശദീകരിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചു സംസാരിക്കുന്ന സദ്ഗുരുവിന്റെ വിഡിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.



