പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയത്തിനു രാജസ്ഥാനും; വെള്ളിയാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

ജയ്പൂർ ∙ പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാനൊരുങ്ങി രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരും. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിനും പഞ്ചാബിനും ശേഷം പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാകും രാജസ്ഥാൻ.

നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിഎസ്പിയിൽനിന്നു അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന വാജിബ് അലി എംഎൽഎയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. പ്രമേയത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ആദ്യമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയതു കേരളമാണ്.

English Summary: Rajasthan government to bring resolution in assembly against implementation of citizenship amendment act