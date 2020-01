യുഎപിഎ: പിണറായിയെ തള്ളി പി.മോഹനൻ; മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പൊലീസ് ഭാഷ്യം

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനൻ. പൊലീസ് നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിച്ചത്. സർക്കാരിന് അങ്ങനെയേ ചെയ്യാനാകൂ. അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസലും കുട്ടികളാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റിയാൽത്തന്നെ തിരുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പാർട്ടി ഒരു നടപടിയും അവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംരക്ഷണത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അലനും താഹയും സിപിഎമ്മിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ആശയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ഇനിയും തെളിയേണ്ടതുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കാനുമാവില്ല. അവർ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് പുറത്തു വരണമെന്നാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യുഎപിഎ ചുമത്തിയത് ശരിയല്ല എന്നുതന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്.



വിഷയത്തിൽ ഇരുവരുടെയും കുടുംബം വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പാർട്ടി അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവമായിത്തന്നെ പരിശോധിക്കും.



പാർലമെന്റിൽ യുഎപിഎയ്ക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്.അതിന്റെ കളങ്കം തീർക്കാനാവാം അവർ ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നത്. അലൻ, താഹ വിഷയത്തിൽ പി.ജയരാജന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പി.മോഹനൻ അറിയിച്ചു.

