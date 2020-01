കൊറോണ മരണം 17 ആയി; ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

ബെയ്ജിങ് ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ. ആഗോളതലത്തിൽ പൊതു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ശനിയാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം നീളുന്ന ചൈനീസ് പുതുവത്സാരാഘോഷങ്ങളുടെ മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുകയാണു അവിടെ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട പുതിയ വൈറസും ശ്വാസകോശ രോഗവും. ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്ന് 1152 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വുഹാൻ നഗരമാണു പ്രഭവകേന്ദ്രമെങ്കിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ ജനം ഭീതിയിലാണ്.

സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താൻ വ്യാഴാഴ്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടിയന്തര സമിതി യോഗം ചേരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. ചൈനയിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറിലേറെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഈ സംഖ്യ കൂടുകയുമാണ്. യുഎസിലെ വാഷിങ്ടണിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വുഹാൻ സന്ദർശിച്ചെത്തിയ മുപ്പതുകാരനാണു രോഗമുള്ളത്.



എച്ച്1എൻ1, പോളിയോ, എബോള, സിക വൈറസ് തുടങ്ങിയവ പടർന്നു പിടിച്ച സമയങ്ങളിലാണു മുൻപ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതിനാൽ ചൈനയിലെ വുഹാന്‍ നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗതവും വിമാന, ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവച്ചു. നഗരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകരുതെന്നും കൂട്ടം കൂടരുതെന്നും ജനങ്ങൾക്കു നിർദേശമുണ്ട്. വുഹാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. രണ്ടായിരത്തിലേറെപ്പേർ ചൈനയിൽ മാത്രം നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.



ബെയ്ജിങ്ങിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും പൊതുഇടങ്ങളിലും വരാൻ ആളുകൾ മടിക്കുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങുന്നവരിൽ പലരും മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നു. മിക്കവരും യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം, 2002 – 03 ൽ 37 രാജ്യങ്ങളിലായി 800 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സാർസ് വൈറസിനെക്കാൾ അപകടം കുറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സാർസ് രോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്.



ചൈനയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം ശക്തമാണ്. ചൈനയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നവർ അതതു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുമായി ബന്ധപ്പെടണം. സൗദിയില്‍ നഴ്‌സായ കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനിക്കു കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നു മലയാളി നഴ്സുമാർ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്.



English Summary: New coronavirus not yet declared a global health concern; WHO will meet again Thursday