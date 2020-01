വിരമിച്ചാലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജോലി തുടരണം; തൊട്ടുപുറകിൽ ഇന്തൊനീഷ്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 75% ഇന്ത്യക്കാരും വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനപ്പുറവും ജോലി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനം. വർധിച്ചു വരുന്ന ആയുർദൈർഘ്യവും ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്കും കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ക്രെഡിറ്റ് സ്യൂയിസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പഠനമനുസരിച്ച്, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ 53 ശതമാനം ആളുകളും വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനപ്പുറവും ജോലി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

സാധാരണ വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനുശേഷം ജോലി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഇന്ത്യ (75%) കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്തൊനീഷ്യ (65%), ദക്ഷിണ കൊറിയ (63%) എന്നിവയാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായി, പ്രായമായവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നാണ്. സാധാരണ വിരമിക്കൽ പ്രായത്തിനപ്പുറം ജോലിചെയ്യാത്തത് കൊറിയക്കാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുനെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

English Summary: 75% indians want to continue working beyond retirement age, says study