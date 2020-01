സിഎഎയെ അനുകൂലിച്ചവർക്ക് കുറ്റിപ്പുറത്ത് വെള്ളം നിഷേധിച്ചെന്ന്; ശോഭ കരന്തലജെയ്ക്കെതിരെ കേസ്

മലപ്പുറം ∙ പൗരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചു നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുറ്റിപ്പുറം പൈങ്കണ്ണൂരിലുള്ളവർക്ക് വെള്ളം നിഷേധിച്ചതായും അവർക്ക് സേവാഭാരതി വെള്ളം നൽകുന്നതായും ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ബിജെപി എംപി ശോഭ കരന്തലജെയ്ക്കെതിരെ കേസ്. ‘പൗരത്വനിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചെന്നാരോപിച്ച്, സ്വകാര്യവ്യക്തി നൽകിയിരുന്ന കുടിവെള്ളം കോളനി നിവാസികൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് ജലവിതരണ വാഹനത്തിൽ ബാനർ കെട്ടിയ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസുണ്ട്.

മതസ്പർധ വളർത്തുന്നതതിനെതിരായ ഐപിസി 153 എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കുറ്റിപ്പുറം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനും കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശിയുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് നടപ‍ടി. പൈങ്കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് പ്രദേശവാസികൾ സമീപത്തെ വീട്ടിലെ കിണറിൽനിന്നാണ് വെള്ളമെടുത്തിരുന്നത്.



കിണറിൽ വെള്ളം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു വഴികൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥൻ നേരത്തെത്തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുമറച്ച് വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനും മലപ്പുറത്തെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ട്വീറ്റ് വ്യാപമാകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.



English Summary: BJP MP Shobha Karandlaje gives CAA twist to drinking water woes of Kerala colony, Police registered case