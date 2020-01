സി.സി. തമ്പി നാലു ദിവസം കൂടി ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ; ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരും

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട് വാധ്‌ര ഉൾപ്പെട്ട വിദേശവസ്തു ഇടപാടിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രവാസി മലയാളി വ്യവസായി സി.സി. തമ്പിയെ നാലു ദിവസത്തേക്കു കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.

17ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി.സി. തമ്പിയെ നേരത്തെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കാറായതോടെ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വിവാദ പ്രതിരോധ ഇടനിലക്കാരൻ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരി വഴി 2009 ൽ വാധ്‌ര ലണ്ടനിൽ കെട്ടിടം വാങ്ങിയെന്നും 288 കോടി രൂപയുടെ ഈ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ തമ്പിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. ഭണ്ഡാരിയും വാധ്‌രയുമായുള്ള ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30,000 പേജുള്ള രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം തന്റേതല്ലെന്നാണു വാധ്‌രയുടെ അവകാശവാദം.

