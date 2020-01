‘മിനി പാക്കിസ്ഥാനികൾ’ പരാമർശം; ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ബിജെപി നേതാവ് കപിൽ മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനു നിർദേശം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ ‘മിനി പാക്കിസ്ഥാനികൾ’ എന്നു വിളിച്ചതിനാണു കപിൽ മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

ഡൽഹിയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ഇടപെടൽ. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മിശ്രയുടെ ‘മിനി പാക്കിസ്ഥാനികൾ’ എന്ന പരാമർശം സാമുദായിക വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു കാട്ടി നീക്കം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഷഹീൻഹാഗിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കപിൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പരാമർശം നടത്തിയത്. ‘ഷഹീൻബാഗിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മിനി പാക്കിസ്ഥാനികൾ ഡൽഹിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുമാണ്. ഷഹീൻബാഗ്, ചാന്ദ് ബാഗ്, ഇന്തർലോക്, ഇവിടെ നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പാക്കിസ്ഥാൻ കലാപകാരികളെല്ലാം റോഡുകളിൽ നിറയുകയാണ്– കപിൽ മിശ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ഫെബ്രുവരി 8ന് നടക്കുന്ന ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.



വിവാദ പരാമർശങ്ങൾക്കു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ മിശ്രയ്ക്കു നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു നൽകിയ മറുപടിയിൽ താൻ തെറ്റായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി, സത്യം മാത്രമാണു പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. കപിൽ മിശ്ര ഡൽഹിയിലെ മോഡൽ ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ്. അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന അദ്ദേഹം നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രിയേയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്തുപോവുകയായിരുന്നു.

English Summary : Election Body Asks Police To File FIR Against BJP's Kapil Mishra For Communal Tweet