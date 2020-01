വേദന സംഹാരിയും മെർക്കുറിയും ചേർത്ത് ‘ചികിത്സ’; വ്യാജ വൈദ്യസംഘം പിടിയിൽ

കൊല്ലം ∙ ഏതു രോഗത്തിനും ചികിൽസയുണ്ടെന്ന പേരിൽ തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ വ്യാജ വൈദ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടിപ്പ്. ആയൂർവേദം, അലോപ്പതി മരുന്നുകളിൽ വേദന സംഹാരികളും മെർക്കുറിയും ഉൾപ്പെടെ ചേർത്തു നൽകിയ മരുന്നു കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നു നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവത്തിൽ 3 പേർ അറസ്റ്റിലായി. തെലങ്കാന സ്വദേശി ലക്ഷ്മൺ രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു ചികിൽസ നടത്തിയത്. സംഘത്തിലെ 5 പേർ രക്ഷപെട്ടു.

6 മാസത്തിലേറെയായി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ, ഏരൂർ ഭാഗങ്ങളിലാണു ലക്ഷ്മൺ രാജ് രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു മരുന്നു നൽകിയത്. മരുന്നു കഴിച്ച 4 വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിലായതോടെ സംഘം മുങ്ങി. 3 പേർ കോട്ടയത്ത് ഉണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നു കൊല്ലം റൂറൽ പൊലീസ്, കോട്ടയത്തെത്തി അറസ്റ്റു ചെയ്തു. സംഘത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടെന്നാണു വിവരം.

മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വൈദ്യശാലകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മരുന്നിലാണു ഇവർ മെർക്കുറി ഉൾപ്പെടെ ചേർത്തിരുന്നത്. മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുമായി വരുന്നവർ വേദനസംഹാരി ചേർത്ത മരുന്നു കഴിച്ചു സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെയാണ് കൂടുതൽ പേർ തേടിയെത്തിയത്. വീടുകളിൽ എത്തിയും ഇയാൾ ചികിൽസ നടത്തിയിരുന്നു. രോഗിയുടെ അടുത്തു കുറച്ചു നേരമിരുന്നു മന്ത്രം പോലെ ചിലത് ഉരുവിട്ട ശേഷം സഞ്ചിയിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന മരുന്നു നൽകും.

ആയിരം രൂപയാണ് തുടക്കത്തിൽ വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം. രോഗം മാറിയാൽ കൂടുതൽ തുക വാങ്ങും. ലക്ഷ്മൺ രാജ് നൽകിയ മരുന്നു കഴിച്ചവർക്കു രോഗം ഭേദമായെന്നു നാട്ടിലാകെ പ്രചരിച്ചതോടെ ‘വൈദ്യനെ’ തേടി രോഗികളുടെ പ്രവാഹമായി. അഞ്ചൽ പത്തടി സ്വദേശി അയൂബിന്റെ 4 വയസ്സുള്ള മകനു കാലിലെ ചിരങ്ങ് മാറ്റാൻ നൽകിയ മരുന്നു കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിലായത്. തുടർന്നു വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്.

English Summary: Fake Doctor, three was arrested in Kollam