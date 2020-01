പയ്യന്നൂർ ∙ വീടിന് തീപിടിച്ച് കോറോം ഇരൂർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോവിലിന് സമീപം കല്ലിടിൽ കൃഷ്ണൻ (വാസു - 60) മരിച്ചു. കുടിലിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ കാണുന്നത്.



English Summary: fire at home; old man was died