നാവികസേന അണ്ടർ വാട്ടർ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർമാണം കെൽട്രോണിന്

തിരുവനന്തപുരം∙ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകളിലും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ രൂപകൽപനയ്ക്കും നിർമാണത്തിനുമുള്ള 8.37 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കെൽട്രോണിന്. കപ്പലുകൾ തമ്മിൽ ഡേറ്റ, ശബ്ദസന്ദേശം എന്നിവയിലൂടെ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് അണ്ടർവാട്ടർ കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ സംവിധാനം. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ ആശയവിനിമയം. കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, മുന്നിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ഉപകരണത്തിനു കഴിയും.

കെൽട്രോണിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കരകുളത്തെ യൂണിറ്റിലെ സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ്‌സ് ഗ്രൂപ്പാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ കമ്മ്യുണിക്കേഷൻ സംവിധാനം നിർമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കു കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കെൽട്രോൺ നിർമിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്കോ സൗണ്ടറിന്റെ രൂപകൽപനയും നിർമാണവും കെൽട്രോൺ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. 5.63 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറാണു കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ചത്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്ന് 85 കോടിയലേറെ രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ നിലവിൽ കെൽട്രോണിനുണ്ട്.



English Summary : Keltron has given the contract for the construction of the Navy's underwater communication system