ഫ്ലാറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉടൻ യാഡിലേക്ക് മാറ്റും; ‘മരട് എംസാൻഡിൽ’ ഉപ്പുവെള്ളം?

കൊച്ചി ∙ മരടിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യാ‍ഡിലേക്കു തന്നെ നീക്കുമെന്നു പ്രോംപ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസസ്. അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണു തീരുമാനം. കോൺക്രീറ്റും കമ്പിയും വേർതിരിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കോൺക്രീറ്റ് പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീൻ ‘റബ്ബിൾ മാസ്റ്റർ’ എത്തിക്കും. പൊടിക്കൽ പൂർത്തിയായാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് യാർഡിലേക്കു നീക്കാനാകും. യാർഡിനു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

അരൂർ ചന്തിരൂർ പഴയ പാലത്തിനടുത്ത് എംസാൻഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മൂന്നേക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലമാണു പ്രോംപ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസസ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ലോഡ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ സമീപവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന ഭീതിയെ തുടർന്ന‌ു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നു യാർഡിന് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകി.

കുമ്പളത്തെ യാർഡിലേക്കു നീക്കാനായിരുന്നു പിന്നീട് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. ഇതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയായി. ഇതോടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നു വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കമ്പനി.

ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ച നാല് സ്ഥലങ്ങളിലും കമ്പിയും കോൺക്രീറ്റും വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൺക്രീറ്റിൽ ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് റബ്ബിൾ മാസ്റ്ററിന് കേടു സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ വളരെ ശ്രമകരമായ പ്രക്രിയയാണ് വേർതിരിക്കൽ. ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പൊടിക്കൽ നടപടി ആരംഭിക്കും. വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പൊടിക്കൽ പൂർത്തിയായാൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ബാക്കിയാകുന്ന ലോഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊളിക്കൽ കരാറെടുത്ത കമ്പനിക്കുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 1500 ടൺ സ്റ്റീൽ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നുമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എംസാൻഡിൽ ഉപ്പുവെള്ളം?



ഫ്ലാറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റും കമ്പികളും വേർതിരിക്കുമ്പോൾ പൊടി പറക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വലിയ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി കായലിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എംസാൻഡിന് ദോഷമാകുമെന്നാണു വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഉപ്പിന്റെ അംശം വരുന്നത് ഭാവിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കമ്പികൾ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഇടയാക്കിയേക്കും. എംസാൻഡിലെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പശപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും. വേനൽക്കാലം ആയതിനാൽ കായലിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലാണ്.



പരാതി ഒഴിയാതെ സമീപവാസികൾ



മരട് പ്രദേശത്തെ സമീപവാസികൾ ഇപ്പോഴും വീടുകളിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ്. വീടുകൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നീക്കവുമില്ലെന്നാണു പരാതി. വീടുകളുടെ ഷീറ്റുകളും വാട്ടർ ടാങ്കുകളും ജനൽ പാളികളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനോ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പരാതിയാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത്.



നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും രംഗത്തില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീടുകളുടെ കറന്റ് ബിൽ ഉൾപ്പടെ നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി എത്രനാൾ വാടകവീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയില്ലെന്നും ആൽഫ സരിൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സമീപവാസിയായിരുന്ന അഭിലാഷ് പറയുന്നു.



English Summary: Maradu Flat debris will move to Aroor yard, Company says