‘ഇവരെപ്പോലുള്ളവരെ തൂക്കിലേറ്റണം, എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാഠമാകൂ’

മീററ്റ്∙‘മരിക്കാൻ പോകുന്നവർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ്, അവർ മനുഷ്യരല്ല’...നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷ കാത്തു കിടക്കുന്ന പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ആരാച്ചാർ പവൻ കുമാറിന്റെ വാക്കുകളാണ്. മൂന്നാം തലമുറയിലെ ആരാച്ചാരും ഏഴു കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ അൻപത്തിനാലുകാരൻ മീററ്റിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘അവർ ക്രൂരരായ മനുഷ്യരാണ്, അതിനാലാണ് അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നതും. വധശിക്ഷയിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയും. നിങ്ങൾ അവർക്കു ജീവപര്യന്തം നൽകിയാൽ, അവർ മേൽക്കോടതികളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങി കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ഇവരെപ്പോലുള്ളവരെ തൂക്കിലേറ്റുക തന്നെ വേണം എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു പാഠമാകൂ. ഈ രീതിയിൽ കുറ്റക‍ൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെമാത്രമേ അവസാനിക്കൂവെന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കൂ’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പവൻ കുമാർ . ചിത്രം : എഎഫ്‌പി

ആരാച്ചാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണു വരുന്നതെങ്കലും പവൻ കുമാർ ആദ്യമായാണു തന്റെ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പവൻ കുമാർ ഗുരുസ്ഥാനീയനായി കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയ ആളാണ്. 1982ൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ രണ്ടു പേരുടെ വധശിക്ഷയും അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ 6നാണ് നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റുന്നത്. നേരത്തേ ജനുവരി 22‌നു തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രി ഒൻപതിനു ഡൽഹി വസന്ത് വിഹാറിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ വച്ചാണ് പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായത്. ഡിസംബർ 29നു വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കിടെ സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറു പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. മുഖ്യപ്രതി ഡ്രൈവർ രാംസിങ് 2013 മാർച്ചിൽ ജയിലിൽ ജീവനൊടുക്കി. ഒരാൾക്കു 18 വയസ്സ് തികയാത്തതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു. രാംസിങ്ങിന്റെ സഹോദരൻ മുകേഷ്, വിനയ് ശർമ, പവൻ ഗുപ്ത, അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ എന്നീ നാലു പ്രതികൾക്കു വിചാരണ കോടതി നൽകിയ വധശിക്ഷ, ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും ശരിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തൂക്കിലേറ്റുന്നത്.



