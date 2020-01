ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയക്കേസിൽ വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാൻ നീക്കമെന്നു സൂചന. തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകാനാവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രതികൾ ഡൽഹി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അഭിഭാഷകനായ എ.പി. സിങ് മുഖേനെയാണ് പ്രതികളായ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്(31) പവൻ സിങ് (25) എന്നിവർ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ഹർജി കോടതി ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും. മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും പ്രതികൾ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കേസിലെ മറ്റുപ്രതികളായ വിനയ് കുമാർ ശർമ, മുകേഷ് സിങ് എന്നിവരുടെ തിരുത്തൽ ഹർജികൾ നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു.



2012ലെ നിർഭയ കൂട്ടമാനഭംഗ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതുവിധേനെയും വധശിക്ഷ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രതികളുടെ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമെന്നാണു സൂചന. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട പശ്ചത്തലത്തിലും അന്ത്യാഭിലാഷത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ നാലു പ്രതികളും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നു തിഹാർ ജയിൽ വൃത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴും പ്രതികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതു ദുരൂഹതയാണെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



പ്രതികളുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലേക്ക് നീട്ടേണ്ടി വന്നത്. പ്രതികളിലൊരാളായ മുകേഷ് കുമാറിന്റെ (32) ദയാഹർജിയാണു കാരണമായത്. രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളി. ഇതിനുശേഷം 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന ചട്ടപ്രകാരമാണു ഫെബ്രുവരി 1 എന്ന തീയതി നിശ്ചയിച്ചത്.



നിര്‍ഭയ കേസില്‍ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാന്‍ വൈകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിയുടെ അവകാശത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൾ അടിക്കിടെ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ച് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ബോധപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു സർക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Nirbhaya convicts move court again, lawyer says Tihar Jail coming in way of filing mercy plea