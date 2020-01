രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ക്രിമിനലുകൾ വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; മാർഗരേഖ നൽകണമെന്ന് കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനൽവൽക്കരണം തടയാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ക്രിമിനൽ പാശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിലക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കരുത് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് നിർദേശിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



വിഷയത്തിൽ കോടതി തന്നെ മാർഗ രേഖ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നും കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും എന്ന് കോടതി ഉറപ്പ് നൽകി. ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് 6 വർഷത്തെ വിലക്ക് സുപ്രീംകോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആജീവനാന്തം ആക്കണം എന്നതാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം.

English Summary: Political parties should not give tickets to candidates with criminal background