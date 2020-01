കോട്ടയം ∙ കുട്ടനാട്ടിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ പി.ജെ. ജോസഫിനെ ആരും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ്. ജോസഫിന്റെ ജല്‍പ്പനങ്ങളില്‍നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ ലോക്‌സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാഞ്ഞ സ്വന്തം അനുഭവം പി.ജെ. ജോസഫിനെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

കുട്ടനാട് സീറ്റ് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) ന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അവിടെ പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ ജോസ് കെ. മാണി എം.പി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തന്നെ യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കും. 2011 ല്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും വരുന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസ് കെ.മാണി തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അവരെല്ലാം രണ്ടില ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നും സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ജേക്കബ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നു പി.ജെ. ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

