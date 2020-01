കോളജിന്റെ പേരിൽനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പേര് വെട്ടി; ഗോകുലം ഗോപാലൻ ചെയർമാൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരായ നീക്കത്തിൽ കരുത്തുകാട്ടി സുഭാഷ് വാസു. മാവേലിക്കരയിലെ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ പേര് മാറ്റിയാണ് സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ നീക്കം. മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് കോളജിന്റെ പുതിയ പേര്. കോളജിന്റെയും ഗുരുദേവ ട്രസ്റ്റിന്റെയും പുതിയ ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ്. അഞ്ചു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാണ് ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ കടന്നുവരവ്.

തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ട്രസ്റ്റിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്താണ് സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ ആസൂത്രിത നീക്കം. തിരുത്തൽ ശക്തിക്കൊപ്പം താൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലനും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. എസ്എൻഡിപിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നും സുഭാഷ് വാസുവും ടി.പി. സെൻകുമാറും നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഗോകുലം ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവേർണിങ് ബോഡിയുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സുഭാഷ് വാസു തുഷാറിനെ നീക്കിയതും ഗോകുലം ഗോപാലനെ കൊണ്ടുവന്നതും. വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിക്കുംപോലെ അദ്ദേഹത്തെ തീർക്കാനുള്ള ചാവേർ തന്നെയാണ് താനെന്ന് സുഭാഷ് വാസു പറഞ്ഞു.

