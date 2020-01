ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം: ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെ‍ഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ടത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടനടി ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനാവില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം സംബന്ധിച്ചോ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ഹർജി നൽകുകയോ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഹർജികളിൽ ഇടക്കാല അപേക്ഷ നൽകുകയോ ചെയ്യാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിജ്‍ഞാപനം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ എം.എൽ. ശർമയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ), ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ), ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ തടയാനും ജനങ്ങളെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനുമാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തിയതെന്ന് എം.എൽ. ശർമയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

‘ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പിടികൂടാൻ ഡൽഹി പൊലീസിന് അധികാരം ജനുവരി 19 മുതൽ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകി ജനുവരി 10ന് ഡൽഹി ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജൽ വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ വിചാരണ കൂടാതെ 12 മാസം ഒരാളെ പൊലീസിന് തടങ്കിലിൽ വയ്ക്കാനാകും. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഒരാളെ തടങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നീ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ്.

പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവിടണം. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തടങ്കലിലായ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ടായ മാനസിക വേദന, മാനനഷ്ടം, അപകീർത്തി എന്നിവ പരിഗണിച്ച് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം.’ – ഇങ്ങനെയാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെയും ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ സർക്കാരുകളെയും കക്ഷികളാക്കിയാണ് എം.എൽ.ശർമ ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary: Supreme Court refuses to entertain plea against imposition of National Security Act amid anti Citizenship Amendment Act protests