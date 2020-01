‘ചൈനയുടെ ശരീരത്തിലെ ഭീമാകാര മുള്ള്’; വിഘടനവാദം അടിച്ചൊതുക്കുമെന്ന് ഭീഷണി

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയുടെ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത സായ് ഇങ് വെൻ വൻഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും തയ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ചൈന അടിച്ചൊതുക്കിയ ജനതയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമെന്നായിരുന്നു രാജ്യാന്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ തലക്കെട്ട്. ചൈനയുടെ ശരീരത്തിൽ തറച്ച ഭീമാകാരമായ മുള്ളാണു തയ്‌വാനെന്നും സായ് ഇങ് വെന്നിന്റെ വിജയം ചൈനയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനേറ്റ ക്ഷതമാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുയർന്നു.

സായ്‌യുടെ വിജയം തള്ളിയ ചൈന, വിഘടനവാദികളെ അടിച്ചമർത്തുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. 2016ൽ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്-വെൻ അധികാരമേറ്റതു മുതൽ തയ്‌വാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. 1949 ലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനുശേഷം തയ്‌വാൻ സ്വതന്ത്രരാജ്യമാണെങ്കിലും ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് എന്നാണ് അവർ തയ്‌വാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

തയ്‍വാനു സമീപം വ്യോമസേനാ വിമാനം പറത്തി പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായി തയ്‌വാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വീണ്ടും മേഖല മുൾമുനയിലായത്. തയ്‌വാൻ–ചൈന ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാന വ്യൂഹം ജനുവരി 23ന് തയ്‌വാനും ഫിലിപ്പീൻസിനുമിടയിൽ ബാഷി ചാനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എച്ച്–6 ബോംബറുകൾ തുടങ്ങിയ വിമാനങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നാണു തയ്‌വാന്റെ ആരോപണം. പസഫിക് മേഖലയിൽ സാധാരണയായി നടത്തിവരുന്ന സൈനികാഭ്യാസം മാത്രമാണിതെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി തയ്‌വാനിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന്

ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്, നാളെ തയ്‌വാൻ

ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൗരാണിക വ്യാപാരപാതയായ സിൽക്ക് റൂട്ട് (പട്ടുപാത) പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ്’ (ഒരു മേഖല, ഒരു പാത) ചൈനയ്ക്കു മേഖലയിൽ നൽകിയ മേൽക്കൈ ചെറുതായിരുന്നില്ല. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചൈനയ്ക്കു വർധിച്ചു വരുന്ന സ്വാധീനം തയ്‌വാനും കുരുക്കാകുകയാണ്. 15 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തയ്‌വാനെ ഒരു സ്വതന്ത്രഭരണ പ്രദേശമായി അംഗീകരിക്കുന്നതും. ഇതിനിടെ, ചൈന എന്ന വൻമതിലിനെതിരെ തയ്‌വാൻ തീർത്ത പ്രതിരോധകോട്ടയാണ് സായ് ഇങ് വെന്നിന്റെ വിജയമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഈ വിജയത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. റിച്ചാർഡ് നിക്സണു ശേഷം തയ്‌വാനെ ഇത്രമാത്രം പിന്തുണച്ച മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ പിന്തുണ തയ്‌വാനു നൽകുന്ന ഊർജം ചെറുതല്ല. ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്, നാളെ തയ്‌വാൻ എന്ന് സായ് ഇങ് വെൻ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം കുറിക്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ സായ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ചൈനാവിരുദ്ധരെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഇങ് വെൻ എന്നും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെയും തയ്‌വാന്റെയും സ്വതന്ത്ര അധികാരത്തെ ചൈന മാനിക്കണമെന്ന നിലപാട് എടുക്കുമ്പോഴും ചൈനയ്ക്കെതിരെ കരുതലോടെയാണ് യുഎസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. തയ്‌വാനിൽ സ്വതന്ത്രഭരണത്തിനായി യുഎസ് ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുമ്പോഴും വ്യക്തമായ നിലപാട് പറയാൻ യുഎസ് തയാറായിരുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ് നമുക്കൊരു പാഠമാണെന്നായിരുന്നു ആധികാരികമായ ജയത്തിനു ശേഷം സായ് പറഞ്ഞത്. ‘തയ്‌വാന്റെ സ്വയംഭരണത്തിനും പരാമാധികാരത്തിനുമായി നമ്മൾ നിലകൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും’ – സായ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ഹോങ്കോങ് നാളെ തയ്‌വാൻ∙ ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടി

യുഎസ് കമ്പനികൾ തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെ 2019 ജൂലൈയിൽ തയ്‌വാൻ തുറമുഖ മേഖലയിൽ ചൈന സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. തയ്‌വാന് ആയുധങ്ങൾ വിറ്റ യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നു ചൈന ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ എട്ടിനാണ് 108എം1എ2ടി അബ്രാം ടാങ്കുകളും സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ 220 കോടി ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങൾ തയ്‌വാനു നൽകാൻ യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത്. തയ്‌വാനെ ചൈനയിൽനിന്നു വേർപെടുത്താനുള്ള യുഎസിന്റെ ഓരോ ശ്രമത്തിനും ശക്തമായ പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

തയ്‍വാൻ (ചൈനീസ് തായ്പേ‌യ്) സ്വന്തം പ്രവിശ്യയാണെന്നാണു ചൈനയുടെ വാദം. ചൈന വൻകരയിൽ നിന്ന് 180 കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെയാണ് ഒരു ദ്വീപും ഏതാനും കൊച്ചു ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന 36,197 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം. ചൈന സ്വന്തം ഭാഗമായി കാണുമ്പോൾ 70 വർഷത്തോളമായി തയ്‌വാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന പോലെ. 1949 ലാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തയ്‌വാൻ നിലവിൽ വന്നത്. മാവോ സെദുങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചൈനയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത വേളയിലായിരുന്നു ഇത്.

അതുവരെയുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു ചൈന ഭരിച്ച ജനറൽ ചിയാങ് കെയ്ഷെക്ക് അനുയായികളോടും സൈന്യത്തോടുമൊപ്പം തയ്‌വാനിലേക്കു പാലായനം ചെയ്യുകയും അവിടെ തായ്പേയ് ആസ്ഥാനമായി ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്തു. തയ്‍വാന്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ് രംഗത്തു വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തയ്‍വാനിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റു കൂടിയായ സായ്, ഷീയുടെ വാദത്തെ തള്ളി. തയ്‌വാന്റെ അസ്തിത്വം യാഥാർഥ്യമാണെന്നതു ചൈന ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് സായ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി സായ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ചൈനീസ് സമ്മർദം ശക്തമായതോടെ ഒളിംപിക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പെയ് എന്നാണ് തയ്‌വാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ വിളിപ്പേര് തയ്‌വാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണ്. ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലെ തര്‍ക്ക ദ്വീപായ തയ്‌വാനിൽ അധികാര പരിധിയില്‍ പെട്ട ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ആര്‍ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്. ‘ജനാധിപത്യ തയ്‌വാന്‍’ എന്ന ആവശ്യത്തെ യുഎസ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും മേഖലയിലേക്കു യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ട്രില്യൻ ഡോളറിന്‍റെ വാണിജ്യ ചരക്കുനീക്കം നടക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈനാ കടല്‍ മേഖലയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു വരികയാണ്. വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെയ്, തയ്‌വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ അവകാശ തർക്കത്തിൽ സജീവമാണ്. ചൈനയ്ക്ക് ദക്ഷിണ ചൈന കടലില്‍ ചരിത്രപരമായി ഒരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്ന രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണല്‍ വിധിയെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് മേഖലയിൽ ചൈന ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്.

‘ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് തയ്‌വാൻ, ആ വസ്തുത മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ല. സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകാമെന്നു തയ്‌വാൻ മോഹിക്കുകയും വേണ്ട, ചൈനയുമായി തയ്‌വാനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അതിനായി ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മടിക്കില്ല’ – 2019 ജനുവരി രണ്ടിന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഷി ചിൻപിങ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമാണിത്. ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ സ്വയംഭരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തയ്‍വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ തർക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഈ പ്രസംഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

തയ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ് വെൻ

ശരീരം ഛിന്നഭിന്നമാകും, എല്ലുകൾ നുറുങ്ങും

ചൈനയെ വിഭജിക്കാനും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ വിധി ദാരുണമായിരിക്കുമെന്നാണു ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അവരുടെ ശരീരം ഛിന്നഭിന്നമാകുകയും എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ചൈനയുടെ വിഭജനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ബാഹ്യശക്തിയെയും ചൈനീസ് ജനത വഞ്ചകരായി മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേപ്പാൾ സന്ദർശനത്തിനിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലായിരുന്നു ചൈന നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിനെയോ തയ്‌വാനെയോ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു പ്രസ്താവന.

സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമൊന്നും നടത്താതെതന്നെ നിലവിലേതു പോലെ വേറിട്ട അസ്തിത്വം തുടരണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് തയ്‌വാനിലെ വലിയ വിഭാഗം. ചൈനയുമായി കൂടിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർ ഏതാണ്ട് പത്തു ശതമാനം മാത്രമാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സർവേ വ്യക്തമാക്കിയത്. തയ്‌വാനിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യവും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ലാത്ത ചൈനയിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവാദികളുടെയും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും ചോദ്യം.

ഹോങ്കോങ്ങിനെയാണ് ഇതിനു മറുപടിയായി ഷി ചിൻപിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയായിരുന്ന ഹോങ്കോങ് (2,755 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) 1997ലാണ് ചൈനയ്ക്കു തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അതു വീണ്ടും ചൈനയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി അവിടെയുള്ളത് ചൈനയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇതിനെ ചൈനീസ് നേതാക്കൾ ‘ഒരു ചൈന, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ഹോങ്കോങ് നാളെ തയ്‌വാൻ∙ ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

തയ്‌വാനും ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് ഷി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചൈനയുമായുള്ള പുനരേകീകരണത്തിനുശേഷം സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ന്യായമായ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും തടസ്സമുണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. എന്നാല്‍, ഹോങ്കോങ്ങില്‍ മാസങ്ങളായിട്ടും പൂര്‍ണമായി കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭം ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെ അര്‍ഥശൂന്യമാക്കുന്നു. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമഗ്രാധിപത്യ രീതി പിന്‍വാതിലിലൂടെ ഹോങ്കോങ്ങില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആരോപണം.

ചൈനയില്‍ വീണ്ടും ലയിക്കപ്പെട്ട ഹോങ്കോങ്ങിലെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ അനുഭവവും വ്യത്യസ്തമാകില്ലെന്നു തയ്‌വാനിലെ രണ്ടേമുക്കാല്‍ കോടി ജനങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും, വിശേഷിച്ചും യുവാക്കള്‍ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇതിനിടയില്‍തന്നെ പുനരേരീകരണത്തിനുവേണ്ടി തയ്‌വാനെതിരെ ചൈന നിരന്തരമായി സമ്മര്‍ദ തന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കുകയും ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. സായ്‌‍യുടെ വിജയത്തില്‍ ഇതു രണ്ടും നിര്‍ണായക പങ്കു വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Taiwan says Chinese air force passes to island's south in drills