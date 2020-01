തൊടുപുഴ ∙ അടിമാലിക്കു സമീപം കമ്പിളികണ്ടത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു പേരെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തെള്ളിത്തോട്ടിൽ അർത്തിയിൽ ജോസ്(50), ഭാര്യ മിനി(42), മകൻ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ജോസ്–മിനി ദമ്പതികളുടെ മകളാണു വിവരം അയൽവാസികളെ അറിയിച്ചത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി.

English Summary: Three from a family found dead at Idukki