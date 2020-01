ദേശവിരുദ്ധരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലണം: വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കർണാടക മന്ത്രി

ബെംഗളൂരു ∙ ദേശവിരുദ്ധരെയെല്ലാം വെടിവച്ചു കൊല്ലണമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി കര്‍ണാടക റവന്യു മന്ത്രി ആര്‍.അശോക. മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ ബോംബ് വച്ച കേസിലെ പ്രതി മുസ്‌ലിം ആയിരുന്നെങ്കില്‍ എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു വിവാദ മറുപടി.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ താളത്തിനൊത്തു തുള്ളുകയും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ ഹിന്ദുവോ, മുസ്‌ലിമോ, ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആരായാലും വെടിവച്ചുകൊല്ലണം. അശോകയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് മന്ത്രി ശ്രീരാമുലുവും രംഗത്തെത്തി. പ്രശസ്തിക്കു വേണ്ടി ചിലര്‍ സാമൂഹികവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെയെങ്കിലും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയാല്‍ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറയുമെന്നും ശ്രീരാമുലു പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മംഗളൂരു ബജ്പെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. കേസിൽ മണിപ്പാൽ സ്വദേശി ആദിത്യ റാവു (36) ബെംഗളൂരുവിൽ ഡിജിപി ഓഫിസിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. മംഗളൂരു ബാവുട്ടഗുഡ്ഡയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ വ്യാഴാഴ്ച 10 ദിവസത്തേക്കു പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

