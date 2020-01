കൊറോണയെന്ന് സംശയം: മുംബൈയിൽ രണ്ടു പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

മുംബൈ ∙ കൊറോണ വൈറസ് സംശയത്തെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിൽ രണ്ടു പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ചൈന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയവരെയാണ് രോഗലക്ഷണം സംബന്ധിച്ച സംശയത്തെത്തുടർന്ന് കസ്തൂർബ ആശുപത്രിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‍

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങവെ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയം തോന്നിയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയതെന്നു മുംബൈ കോർപറേഷൻ ആരോഗ്യവിഭാഗം അറിയിച്ചു.

കല്യാൺ, നാലസൊപാര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതെന്നും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മറ്റു മൂന്നു യാത്രക്കാരെയും വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

