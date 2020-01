കുഞ്ഞിന് യുഎസ് പൗരത്വം വേണം, പ്രസവം യുഎസിൽ; നിയന്ത്രണവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കുഞ്ഞിന് യുഎസ് പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ വിദേശികളായ ഗർഭിണികൾ പ്രസവത്തിനായി യുഎസിലേക്കെത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ‘ജനന ടൂറിസ’ത്തിന് വീസ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് താൽകാലിക ബി 1, ബി 2 വീസകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നൽകില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യുഎസ് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് വിദേശികൾ താൽകാലിക വീസ മുഖേന അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെത്തി ജനനം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ നീക്കം. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുഎസിൽ ജനിക്കുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണക്ക്. സെന്റർ ഫോർ ഇമിഗ്രേഷന്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് 2016 – 2017 കാലയളവിൽ ഇത്തരത്തിൽ 33,000 കുട്ടികളാണ് യുഎസിൽ ജനിച്ചത്.

യുഎസ് പൗരത്വത്തിന്റെ മഹത്വം സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാകുയെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് സ്റ്റെഫാനി ഗ്രിഷാം വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇത്തരം പ്രവണതകളിലൂടെ ദേശീയ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാകുന്നത് ഒഴിവാകും. യുഎസ് പൗരന്മാർ നൽകുന്ന നികുതി അനാവശ്യമായി ചെലവാകുന്നതും ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാനാകും.’ – സ്റ്റെഫാനി അറിയിച്ചു.

യുഎസ് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രികളോട് ഗർഭ നിർണയ പരിശോധനകളൊന്നും അവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസിൽ ജയിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും പൗരത്വം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന.

