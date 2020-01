സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം; അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സിബിഎസ്ഇയും പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറുകൾ നടപ്പാക്കണം. ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധന നടത്തണം.

ഈ വിഷയത്തിൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നില്ല. തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർദേശം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണു കോടതി നിർദേശം.

English Summary: Weight of School Bags Should be Reduced, Says Highcourt