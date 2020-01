യുറോപ്പിലേക്കും കൊറോണ പടരുന്നു; ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി

ബെയ്ജിങ് ∙ അതിവേഗം പടരുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതിനായി വുഹാൻ ഉൾപ്പെടെ 13 നഗരങ്ങൾ അടച്ച് ചൈന. മധ്യചൈനയിലെ ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിലെ 13 നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതം തടഞ്ഞാണു വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയത്. 41 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 237 പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. വൈറസ് യൂറോപ്പിലേക്കും പടരുന്നതായാണ് സൂചന.ഫ്രാൻസിൽ മൂന്നുപേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഫ്രഞ്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചു.



ചൈനയിൽ 29 പ്രവിശ്യകളിൽ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ആരംഭിക്കേണ്ട ചൈനീസ് പുതുവർഷാഘോഷങ്ങൾ ഭീതി മൂലം ഒഴിവാക്കി. ഇതിനിടെ, ആരോഗ്യ അടിയന്താരവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തി. ചൈനയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ അടിയന്തരസാഹചര്യമില്ല.



ഹോങ്കോങ്, മക്കാവു, തയ്‌വാൻ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പുർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗബാധ കണ്ടെത്തി. യുകെയിൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ 14 പേർക്കു പരിശോധന നടത്തി. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ രണ്ടാമതൊരാളിൽകൂടി വൈറസ് കണ്ടെത്തി. ജപ്പാനിലും ഒരാൾക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തായ്‌ലൻഡിൽ 5 പേർക്കാണു രോഗബാധ. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നു കരുതുന്ന വുഹാനിലാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും. ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിലെ 13 നഗരങ്ങളിലെ ആരാധനാലയങ്ങളും വിനോദകേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചു. വുഹാൻ വിമാനത്താവളവും അടച്ചു.



കേരളത്തിൽ 10 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ



ചൈനയില്‍നിന്ന് പനിയോടെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ നാലുപേര്‍ ആശുപത്രിയിലും ആറുപേര്‍ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തില്‍. പെരുമ്പാവൂര്‍, ചങ്ങാനാശേരി സ്വദേശികളാണ് എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. കോട്ടയം, മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേര്‍കൂടി ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. പുണെ നാഷനല്‍ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍നിന്ന് പരിശോധനാഫലം വരുന്നതുവരെ ഇവര്‍ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ തുടരും. ഇന്നലെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴി നാട്ടിലെത്തിയവരില്‍ പനി ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആറുപേര്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പനിയില്ലെങ്കിലും ചൈനയില്‍നിന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ എല്ലാവരും 28 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും.

