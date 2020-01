ന്യൂഡൽഹി∙ യുപിയിലെ അസംഗഡിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആറു വയസുകാരിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കുഞ്ഞിനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ റോഡരികിൽക്കണ്ട ഗ്രാമവാസികൾ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ജിയാൻപുർ കോട്‍വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണിത്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അസംഗഡ് റേഞ്ച് ഡിഐജി സുഭാഷ് ചന്ദ് ദുബെ അറിയിച്ചു.



English Summary: 6 year old girl raped at UP