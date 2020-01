എതിർക്കുന്നവരെ അവർ അർബൻ നക്സലുകളാക്കും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്നവരെയെല്ലാം അവർ അർബൻ നക്സലുകളാക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എന്‍ഐഎയ്ക്ക് എതിരെയും രാഹുൽ രൂക്ഷഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘സഹായികളായ’ എൻ‌ഐഎയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതിരോധങ്ങളെ മായ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭീമ– കൊറേഗാവ് കേസ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രസർക്കാർ എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.



പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് ഭീമ കൊറേഗാവ്. ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടകളെ ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ അപ്പോൾതന്നെ അവരെ ‘അർബൻ‌ നക്സലുകളാക്കുമെന്നും’ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഭീമ– കൊറേഗാവ് സംഘർഷം പുണെ പൊലീസാണ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് എന്നിവർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് കേസന്വേഷണം എൻഐഎയെ ഏൽപിച്ചത്.



ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണു സംഭവത്തിനു പിന്നിലുള്ളതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് ഘടകം ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കമാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തിയതെന്ന് എൻസിപിയും ആരോപിച്ചു. 2018 ജനുവരി 1നാണ് പുണെ ജില്ലയിലെ ഭീമ കൊറേഗാവ് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ബ്രാഹ്മിൺ പെഷ്‍വ ഭരണാധികാരികൾക്കും ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കും എതിരെ ദലിത് പോരാളികൾ 1818ൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കാൻ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇവിടേക്കെത്തുകയായിരുന്നു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയടക്കം സംഭവത്തിൽ‌ കേസെടുത്തിരുന്നു.



English Summary: Anyone who opposes BJP's agenda of hate is dubbed as urban naxal: Rahul Gandhi