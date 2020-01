തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ‘ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം’; കപിൽ മിശ്രയ്ക്കു 48 മണിക്കൂർ വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടമായി വിശേഷിപ്പിച്ച മുൻ ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും മോഡൽ ടൗൺ നിയോജക മണ്ഡലം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുമായ കപിൽ മിശ്രയ്ക്കു 48 മണിക്കൂർ വിലക്ക്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു വിലക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ട്വിറ്ററിനോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ട്വീറ്റിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കപിൽ മിശ്രയ്ക്കു നോട്ടിസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ ഫെബ്രുവരി 8നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു കപിൽ മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ ഒരുമാസത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു മുൻമന്ത്രി കൂടിയായ കപിൽ മിശ്രയുടെ പ്രതികരണം.

കപിൽ മിശ്രയുടെ പ്രസ്താവന മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും വിവാദം നിറഞ്ഞതാണെന്നും കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ‘ഷഹീൻബാഗിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലുടനീളം ചെറിയ പാക്കിസ്ഥാനുകൾ രൂപപ്പെടുകയാണ്. രാജ്യത്തെ നിയമം ഷഹീൻ ബാഗിം ചാന്ദ്ബാഗിലും ഇന്ദർലോകിലും സ്വീകാര്യമല്ല. പാക്കിസ്ഥാനി കലാപകാരികൾ ഡൽഹി തെരുവുകൾ കീഴടക്കി’ – ‍കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവിധ ട്വീറ്റുകളിലായി കപിൽ മിശ്ര പരാമർശിച്ചു. ഇതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

മാധ്യമവാർത്തകളുടെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ ബൻബാരി ലാൽ കപിൽ മിശ്രയോടു വിശദീകരണം തേടിയത്. അതേസമയം താൻ തെറ്റായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കപിൽ മിശ്രയുടെ മറുപടി. ‘ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയുന്നതു ഈ രാജ്യത്തു കുറ്റകരമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു’ – കപിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുസ്വാഭാവത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും താൻ മത്സരിക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല അതെന്നും കപിൽ മിശ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു. താൻ ഒരു മതവിഭാഗത്തെയും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കപിൽ മിശ്രയ്ക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി എഎപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധ്രുവീകരണത്തിനു ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എഎപി ആരോപിക്കുന്നു. മുൻപു കേജ്‍രിവാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന കപിൽ മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

