കോഴിക്കോട്∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നു പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ഇന്ന് പുതിയ ഒരാൾ കൂടി എത്തി. വുഹാനിലെ എംബിബിസ് വിദ്യാർഥിയായ ഇയാളെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പൂണെയിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം ഇന്നു ലഭിച്ചേക്കും. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരും. യാത്രാവിലക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരെ നോർക്ക ഇടപെട്ട് വേണ്ടതു ചെയ്യുമെന്ന് പരിയാരത്ത് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു.



