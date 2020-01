കൊച്ചി∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്ന ഒരാള്‍കൂടി കൊച്ചിയിൽ നിരീക്ഷണത്തില്‍. ചൈനയില്‍ നിന്നെത്തിയെ വിദ്യാര്‍ഥിയെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ എറണാകുളത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

രണ്ടുപേര്‍ എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും ഒരാള്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ സംസ്ഥാനത്തു നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചൈനയിലെ മലയാളികള്‍ സുരക്ഷിതരെന്ന് നോര്‍ക്ക അറിയിച്ചു.

ചൈനയില്‍ നിന്ന് പനിയോടെ മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. പെരുമ്പാവൂര്‍, ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശികള്‍ എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമുണ്ട്. പുണെ നാഷണല്‍ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്ന് പരിശോധന ഫലം വരുന്നതുവരെ ഇവര്‍ ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ തുടരും. പനി ഇല്ലെങ്കിലും ചൈനയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ 28 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ അറിയിച്ചു.



പുണെയിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം ശനിയാഴ്ച ലഭിച്ചേക്കും. അതേസമയം, ചൈനയിലെ മലയാളികള്‍ സുരക്ഷിതരെന്ന് നോര്‍ക്ക അറിയിച്ചു. സൗദിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്സിന്റെ സ്ഥിതി മെച്ചെപ്പെട്ടുവരുന്നതായും നോര്‍ക്കയുടെ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.



English Summary :Corona virus: One more student is under observation in Kochi