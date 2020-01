15 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും; ആക്ഷൻ പ്ലാനിനു രൂപം നൽകിയതായി മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും 15 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജൈർ മെസ്സിയസ് ബൊൽസോനരോ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടത്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ സഖ്യം വികസിപ്പിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനിനു രൂപംനൽകിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

विविध क्षेत्रों जैसे Bio-Energy,

Cattle Genomics, Health and Traditional Medicine, Cyber Security, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, तेल और गैस तथा संस्कृति में हमारा सहयोग और तेज़ी से आगे बढ़ेगा: PM @narendramodi pic.twitter.com/Zmtl1RFpmI — PMO India (@PMOIndia) January 25, 2020

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകുന്ന ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജൈർ മെസ്സിയസ് ബൊൽസോനരോ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. നാല് ദിവസം നീളുന്ന സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന് ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ബൊൽസോനരോയ്ക്കൊപ്പം മകൾ ലൗറ ബൊൽസോനരോ, മരുമകൾ ലെറ്റിസിയ ഫിർമോ, എട്ട് മന്ത്രിമാർ, നാല് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ, വ്യവസായ പ്രതിനിധികളുടെ വലിയ സംഘം എന്നിവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.



