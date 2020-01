ഫയലുകൾ വിളിച്ചുവരുത്താൻ ഗവർണർ; പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമെന്നും വിമർശനം

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ അതൃപ്തിയുള്ള ഗവർണർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തും. കോടതി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ നൽകാൻ രാജ്ഭവൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിനോട് നിർദേശിച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്തയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ ജി.പ്രകാശ് മുഖേന ഹർജി നൽകിയത്.

കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്കു പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 131–ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഹർജി. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായ ഗവർണറെ അറിയിക്കാത്തത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്നാണു ഗവർണറുടെ വിമർശനം. നടപടി ഭരണഘടനാപരമായി ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.



ജനുവരി 15 നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവും വിവേചനപരവുമാണെന്ന് സംസ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണഘടനയുടെ 14–ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പു നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ ലംഘനമാണ് നിയമമെന്നും സംസ്ഥാനം ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.



കേരളമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. കേരളത്തിന്റെ ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും.



