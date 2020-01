രാജ്യത്തെ മികച്ച നിക്ഷേപാനുകൂല സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ: സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ യൂസഫലി

ദാവോസ്∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപാനുകൂല സാഹചര്യമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് ലോകസാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലെ ഇന്ത്യാ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് വ്യവസായി എം.എ. യൂസഫലി. ഐടി, ടൂറിസം, മെഡിക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ മികച്ച സാധ്യതകളാണു സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത്. 10 കോടി രൂപവരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കെ സ്വിഫ്റ്റ് വഴി ഇലക്ട്രോണിക് അനുമതി ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട്. മികച്ച മാനവ ശേഷിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണു കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: MA Yousuf Ali said Kerala is the best investment scenario in the country at the World Economic Forum