സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

പാലക്കാട് ∙ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജരാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കൊച്ചിയിലെ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബും പാലക്കാട് പോളിടെക്നിക്കിലെ ഇൻ‍ക്യുബേറ്റർ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ് ഫാബ് ലാബും പാലക്കാട് പോളിടെക്നിക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരള സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ജില്ലയായി പാലക്കാട് മാറി. കേരളത്തിൽ വ്യവസായ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കാനും തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലൂടെ സാധിക്കും. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽ പരിചയവും അനുഭവസമ്പത്തും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൂടി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി.



English Summary: Chief Minister Pinarayi Vijayan said that the students of Kerala should be prepared to take up the challenges of technology