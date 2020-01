കാട്ടാക്കട ഭൂവുടമയുടെ കൊലപാതകം: മൂന്നു പേർ കസ്റ്റഡിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ കാട്ടാക്കടയില്‍ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടഞ്ഞ യുവാവിനെ മണ്ണുമാന്തികൊണ്ടു ഇടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ മൂന്നു പ്രതികള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരില്‍ മുഖ്യപ്രതിയുമുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇവരെ റൂറല്‍ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ടിപ്പര്‍ ഡ്രൈവര്‍ വിജിന്റെ അറസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റൂറല്‍ എസ്പി ബി. അശോകന്‍ പറഞ്ഞു.

അനുമതിയില്ലാതെ അർധരാത്രി മണ്ണിടിച്ചു കടത്താനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞതിനാണ് വിമുക്ത ഭടനും പ്രവാസിയുമായ കാട്ടാക്കട കീഴാറൂർ കാഞ്ഞിരംവിള ശ്രീ മംഗലത്തിൽ സംഗീതിനെ മണ്ണുമാന്തിയുടെ യന്ത്രക്കൈ കൊണ്ട് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മണ്ണുമാന്തിയുടെ ഡ്രൈവർ ചാരുപാറ വിജിൻ നിവാസിൽ വിജിനെ (29) പൊലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ മണ്ണു ക‌ടത്താനെത്തിയ ടിപ്പറിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേരെ പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല.



വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11.30നാണു സംഗീതിന്റെ വീടിനു പിന്നിലെ ഭൂമിയിൽനിന്നു സംഘം മണ്ണിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന സംഗീത് വിവരമറിഞ്ഞ് 12 മണിയോടെയെത്തി തടഞ്ഞു. ഇതിനു മുൻപു നാലു ലോഡ് മണ്ണ് കടത്തിയിരുന്നു. വാക്കേറ്റത്തിനിടെ മണ്ണുമാന്തിയുടെയും ടിപ്പറിന്റെയും ഉടമകളെത്തി. ആദ്യം അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘം പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ടിപ്പറും മണ്ണുമാന്തിയും പുറത്തു കടക്കാതിരിക്കാൻ കാർ കുറുകെ നിർത്തി പൊലീസിനെ വിളിക്കാൻ സംഗീത് വീട്ടിലേക്കു കയറി.



ഇതിനിടെ സംഘത്തിലൊരാൾ കാർ തള്ളി റോഡിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടശേഷം മണ്ണുമാന്തിയും ടിപ്പറുമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതു കണ്ടു തിരിച്ചെത്തി തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണു സംഗീതിനെ മണ്ണുമാന്തിയുടെ യന്ത്രക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയത്. മതിലിലേക്കു ചേർത്ത് സംഗീതിനെ ഞെരിച്ച ശേഷം മതിൽ തകർത്ത് മണ്ണുമാന്തിയും ടിപ്പറുമായി സംഘം കടന്നു. തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനും അതീവഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സംഗീതിനെ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

