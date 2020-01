നാമാവശേഷമായി ചരിത്രവസ്തു; ഭരണഘടന ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പ്രസുകൾ ആക്രിവിലയ്ക്ക് വിറ്റു

ഡെറാഡൂൺ∙ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്കും വാഗ്‌വാദങ്ങൾക്കും പാത്രമാകുമ്പോഴാണ് 70–ാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ആഘോഷത്തിന് രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നത്. സപ്തതി നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭരണഘടന മുറുകെപിടിച്ചും പൊതുനിരത്തിൽ ഉയർത്തിയും അസാധാരണമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് കുറുച്ചുനാളുകളായി ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ഈ സമയത്തു ഭരണഘടന ആദ്യം അച്ചടിച്ചതെവിടെ എന്നു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും സ്വയം ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ഉത്തരം എത്തിനിൽക്കുക ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിൽ ഹതിബർക്കലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ പ്രിന്റിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസിലാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആദ്യം മഷിപുരട്ടിയ രണ്ടു പ്രസ് മെഷീനുകൾ ഒരു വർഷം മുൻപു പൊളിക്കാനായി ആക്രിവിലയ്ക്ക് തൂക്കിവിറ്റു എന്ന വാർത്തയാണ് അവിടെനിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്.

ഭരണഘടനയുടെ ഇംഗ്ലിഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയിൽനിന്ന് 1000 കോപ്പികളാണ് അന്ന് അച്ചടിച്ചത്. ഫോട്ടോലിത്തോഗ്രാഫിക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ആദ്യം അച്ചടിച്ച കോപ്പി, ഹാൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നോർത്തേൺ പ്രിന്റിങ് ഓഫിസിൽ ഭദ്രമാണെങ്കിലും അച്ചടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു പ്രസുകളും ആക്രവിലയ്ക്ക് തൂക്കിവിറ്റു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ‘വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം’ അച്ചടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രസിന് കച്ചവടക്കാരൻ ഇട്ട വില ഒന്നരലക്ഷം രൂപയാണ്.

പ്രശസ്ത കലിഗ്രാഫർ, സക്സേന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രേം ബെഹാരി നരേൻ റയിസാദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതി തയാറാക്കിയത്. വസന്ത് കൃഷ്ണ വൈദ്യയാണു ഹിന്ദി കയ്യെഴുത്തുപ്രതി തയാറാക്കിയത്. പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരായ നന്ദലാൽ ബോസ്, ബിയോഹർ റാംമനോഹർ സിൻഹ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കയ്യെഴുത്തുപ്രതിക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ ജോലികൾ ചെയ്തത്. ടാഗോറിന്റെ ശാന്തിനികേതൻ ആശ്രമത്തിലെ പേരറിയാത്ത ചില കലാകാരന്മാരും ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു.

യുകെയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ആർഡബ്ല്യു ക്രാബ് ട്രീ കമ്പനിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന സോവറിൻ, മൊണാർക്ക് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസുകളാണ് ഭരണഘടന അച്ചടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അമുല്യവസ്തുവാകേണ്ടിയിരുന്ന ഇവ ഇന്നു നാമവശേഷമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രസുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച ലിത്തോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷം വിറ്റിരുന്നു. മൊണാർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്നും പ്രന്റിങ് ഓഫിസിന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭിത്തിയിൽ ഉള്ളത്.

‘പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഈ രണ്ടു മെഷീനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതചെലവാണ്. സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ 252 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഓഫിസ് പഴയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറയും.’ – വിരമിച്ച് സർവേയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലെഫ്. ഗിരീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

എങ്കിലും അച്ചടി വിഭാഗത്തിനായി മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കാൻ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ കരകൗശലവസ്തുക്കൾ, യന്ത്രങ്ങളുടെ തനിപ്പകർപ്പുകൾ, ചരിത്രപരമായി പ്രസക്തമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നും ഗിരീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. 2003–04 ലും 2018ലും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭരണഘടന അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

