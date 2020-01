നിർഭയ കേസ്: ദയാഹർജി തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ നിർഭയ കേസിൽ ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ പ്രതി സമീപിച്ചു. വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട മുകേഷ് കുമാര്‍ സിങ് (32) ആണു സുപ്രീം കോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹർജി നൽകിയത്. ജനുവരി 17നാണ് മുകേഷ് കുമാർ സിങ്ങിന്റെ ദയാഹര്‍ജി രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് തള്ളിയത്.



ശത്രുഘ്നൻ ചൗഹാൻ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരമാണു ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുകേഷ് സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലു പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. മുകേഷ് സിങ് നേരത്തേ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.



English Summary: Nirbhaya case: Mukesh Kumar moves SC, seeks judicial review of rejection of mercy petition by President