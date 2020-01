തൊടുപുഴ ∙ പട്ടയ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിനു പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നു റിസോർട്ടുകളുടെ പട്ടയം ഇടുക്കി കലക്ടർ റദ്ദാക്കി. ആംബർ ഡെയ്ൽ, നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ടു റിസോർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പട്ടയമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. മതിയായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഇവ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കലക്ടർ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നൽകി.

English Summary: Pattayam of Three Resorts at Pallivasal Cancelled