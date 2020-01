അടൂർ നഗരസഭ: സിന്ധു തുളസീധരക്കുറുപ്പ് പുതിയ അധ്യക്ഷ

പത്തനംതിട്ട∙ അടൂർ നഗരസഭയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷയായി സിപിഐയിലെ സിന്ധു തുളസീധരക്കുറുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നേരത്തേയുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യക്ഷ ഷൈനി ബോബി രാജി വച്ച ഒഴിവില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് 13നെതിരെ 15 വോട്ടുകള്‍ നേടി സിന്ധു അധ്യക്ഷയായത്.



എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയില്‍ ഇതു മൂന്നാമത്തെ അധ്യക്ഷയെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എല്‍ഡിഎഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ആദ്യ 3 വര്‍ഷം സിപിഎമ്മിനും പിന്നീടുള്ള 2 വര്‍ഷം സിപിഐയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരം സിപിഎമ്മിലെ ഷൈനി ജോസായിരുന്നു ആദ്യ 3 വര്‍ഷം അധ്യക്ഷയായിരുന്നത്. 3 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ധാരണ പ്രകാരം ഷൈനി ജോസ് രാജി വച്ച ഒഴിവില്‍ സിപിഐയിലെ ഷൈനി ബോബി അധ്യക്ഷയായി.



അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനു സിപിഐയിലും ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതില്‍ ആദ്യ ഒരു വര്‍ഷം ഷൈനി ബോബിക്കും അവസാന ഒരു വര്‍ഷം സിന്ധു തുളസീധരക്കുറുപ്പിനുമെന്നായിരുന്നു. അതു പ്രകാരമാണ് ഷൈനി ബോബി രാജി വച്ച ഒഴിവില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണ സമിതിയുടെ 3-ാമത്തെ അധ്യക്ഷയായി സിന്ധു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.



English Summary: Sindhu Thulasidhara kurup elected as new president of Adoor municipality