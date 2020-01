ഗവർണറെ തിരികെ വിളിക്കണം; പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി നോട്ടിസ്

കൊച്ചി∙ ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്നു രാഷ്ട്രപതിയോട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി സ്പീക്കർക്കു നോട്ടിസ് നൽകിയതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിന് എതിരെ പരസ്യ നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണു പ്രതിപക്ഷ നീക്കം.



ഗവർണർ നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രമേയത്തെ ഗവർണർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതു സഭയുടെ അന്തസ്സിനു കളങ്കമാണ്. മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻമേൽ ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയതു കടന്ന കയ്യാണ്. അതിനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ടോയെന്നു സംശയമുണ്ട്. ഗവർണർ നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സിനെയും അധികാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ടും, മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണു നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English Summary: Spat between Kerala Governor and Pinarayi govt, Opposition comes with a new move