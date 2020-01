തുർക്കി ഭൂകമ്പം: മരണം 22 ആയി, കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

അങ്കാറാ ∙ തുർക്കിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22 ആയി. കിഴക്കൻ തുർക്കിയിൽ ആയിരത്തോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. വീടുകളും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നു വീണത് തുർക്കിയിലെ എലസഗ് പ്രദേശത്ത് വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി തുർക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തകർന്നു വീണ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു 39 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പേർ ഇപ്പോഴും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം. ഭൂകമ്പം നടന്ന് 12 മണിക്കൂറിനു ശേഷം കണ്ടെത്തിയ ഗർഭിണിയും രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 8.55 ഓടെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇരുപതിനായിരത്തോളം രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തുർക്കി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary : Turkey earthquake: At least 22 dead as buildings collapse