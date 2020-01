ന്യൂഡൽഹി∙ ജിന്നാ വാലി ആസാദി വേണോ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് എന്ന മുദ്രവാക്യം വേണോയെന്നു ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. ഫെബ്രുവരി 8ന് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി വിളിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിലാണു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധത്തെയും രൂക്ഷഭാഷയിൽ ജാവഡേക്കർ വിമർശിച്ചു.

ജിന്ന വാലി ആസാദി എന്ന മുദ്രവാക്യമാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടിയിൽ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുകയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണു കോൺഗ്രസിന്റെയും ആം ആദ്മിയുടെയും ലക്ഷ്യം. അവരത് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇരുപാർട്ടികളോടും ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കണം– ജാവേദ്‌കർ പറഞ്ഞു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെയും സ്വരം ഒരേപോലെയാണ്. ഷാഹീന്‍ ബാഗ് പ്രതിഷേധം കോണ്‍ഗ്രസിന്റേയും ആംആദ്മിയുടേയും സൃഷ്ടിയാണെന്നും ഇരുപാർട്ടികളും പരസ്പരം അവിശുദ്ധ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി തെളിഞ്ഞുവെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തുടർച്ചയായി സമരം നടക്കുന്ന ഷഹീൻ ബാഗ് ‘ഷെയിം ബാഗ്’ ആയി മാറിയെന്ന് ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വലിയതോതിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സമ്പിത് പാത്ര ആരോപിച്ചു. ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും എഎപിയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ‘ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരക്കാർക്കൊപ്പമാണെന്നാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഡിസംബർ 15 മുതൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഷഹീൻ ബാഗിൽ തുടർച്ചയായ സമരത്തിലാണ്.

English Summary: Want "Bharat Mata Ki Jai Or Jinnah Wali Azadi?": Minister To Delhi People