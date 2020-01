കൊല്ലെം ∙ അമ്മയോടൊപ്പം സ്‌കൂട്ടറിൽ പോയ പതിനൊന്ന് വയസുകാരി സ്‌കൂട്ടറിൽ നിന്നു തെറിച്ചു വീണ് മരിച്ചു. കൂനയിൽ രാജേഷ് ഭവനിൽ സുനിലിന്റെയും രാജിയുടെയും മകൾ അയന സുനിലാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിക്കു സമീപത്തു വച്ചായിരുന്നു അപകടം.

പൊലീസ് പറയുന്നത് : കുട്ടിയും അമ്മയും കൂടി പാരിപ്പള്ളിയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജിനു സമീപം എത്തിയപ്പോൾ മുന്നിൽ പോയ സ്വകാര്യ ബസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിർദിശയിൽ നിന്നുവന്ന മറ്റൊരു സ്‌കൂട്ടറിൽ തട്ടി കുട്ടിയും അമ്മയും റോഡിലേക്കു തെറിച്ചു വീണു.

റോഡിൽ തല ഇടിച്ചു വീണത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സാരമായി ഏറ്റ പരുക്കാണ് മരണകാരണം. കലയ്ക്കോട് ഐശ്വര്യ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആണ് അയന. സഹോദരൻ: അലോക്. മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

