കാട്ടാക്കട കൊലപാതകം: പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ സഹായിച്ചവരും പിടിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ കാട്ടാക്കടയില്‍ പുരയിടത്തിലെ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പു തടഞ്ഞതിനു വീട്ടുടമയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിലെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ ഉടമ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഖ്യപ്രതികളാണു പിടിയിലായത്. സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ മണ്ണെടുക്കുന്നതു തടഞ്ഞതിനു കീഴാറൂർ കാഞ്ഞിരംവിള ശ്രീമംഗലം വീട്ടിൽ സംഗീതിനെയാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സംഗീതിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികള്‍ക്കു രക്ഷപ്പെടാന്‍ വഴിയൊരുക്കിയ രണ്ടു പേരും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ മുഖ്യപ്രതികളില്‍ ചിലര്‍ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കടന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. മണ്ണുമാന്തികൊണ്ടാണോ, ടിപ്പറിടിച്ചാണോ സംഗീതിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ട്.

ഇതിനായി വാഹനങ്ങളുടെ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന നടത്താനും പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ചാരുപാറ വിജിൻ നിവാസിൽ വിജി(29)ന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു വിളിച്ചിട്ടും പൊലീസ് എത്താൻ വൈകിയതാണ് സംഗീതിന്റെ കൊലയ്ക്കു കാരണമായതെന്നു ഭാര്യ സംഗീത ആരോപിച്ചു.

English summary: Gang arrested for kill man using earth movers in Thiruvananthapuram