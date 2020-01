പിതൃസഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ല; 6 വർഷത്തിനു ശേഷം കിമ്മിനരികിൽ വീണ്ടും

സോൾ∙ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുകയോ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല; ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതൃസഹോദരി നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും പൊതുവേദിയിൽ. ആറു വർഷത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കു വിരാമം കുറിച്ചാണ് കിം ക്യോങ് ഹുയ് (73) വീണ്ടും പൊതുവേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവ് കിം ജോങ് രണ്ടാമന്റെ ഒരേയൊരു സഹോദരിയാണിവർ. ചാന്ദ്രപുതുവർഷാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങുകളിലെ പ്രധാന അതിഥികളിൽ ഒരാളായി കിം ക്യോങ്ങിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം കൊറിയൻ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഏജൻസിയാണു പുറത്തുവിട്ടത്.

പ്യോങ്ങ്യാങ്ങിലെ തിയറ്ററിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആഘോഷപരിപാടികൾ വീക്ഷിക്കുന്ന കിം ക്യോങ്ങിന്റെ ചിത്രം ഉത്തര കൊറിയൻ പത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. കിം ജോങ് ഉന്നിനും ഭാര്യ റി സോൾ ജുവിനും ഒപ്പമിരുന്നായിരുന്നു സംജിയോൻ തിയറ്ററിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കിം ക്യോങ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഒരുകാലത്ത് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഡയറക്ടറായും ഫോർ–സ്റ്റാർ ആർമി ജനറലായും കിം ക്യോങ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008ൽ കിം ജോങ് രണ്ടാമന് മസ്തിഷ്കാഘാതം ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെ കിം ജോങ് ഉന്നിനെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിലും ഇവർക്കു നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്.

ഹൃദയാഘാതത്താൽ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ 2011ൽ കിം ജോങ് ഉൻ അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2013 ഡിസംബറിൽ ചാരപ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് കിം ക്യോങ്ങിന്റെ ഭർത്താവ് ജങ് സോങ്ങിനെ കിം വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതോടെയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. കിം ജോങ് ഉൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ രാജ്യത്തു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജങ് സോങ് ആയിരുന്നു.

2013ൽ കിം ജോങ് രണ്ടാമന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷികാചരണ ചടങ്ങിലും കിം ക്യോങ്ങിന്റെ അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി. ഔദ്യോഗിക ഉത്തര കൊറിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെസിഎൻഎയിൽ പിന്നീട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വാർത്തകളും വന്നതുമില്ല. കിം ക്യോങ് മരിച്ചതായി വാർത്തകളും വന്നുതുടങ്ങി. അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചെന്നും അതല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. ഹൃദയത്തിനും കരളിനും കിം ക്യോങ്ങിനു പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

യുഎസിനെതിരെ ഉൾപ്പെടെ നിലപാട് ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും തനിക്കുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നാണു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. ക്രൂരനായ ഏകാധിപതി എന്ന പേരിൽ നിന്നു തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും രക്ഷ നേടാനും കിം ജോങ് ഉൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ കിം ക്യോങ് വീണ്ടും അധികാരശ്രേണിയിലെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. ഉത്തര കൊറിയൻ അധികാരകേന്ദ്രമായ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ കിം ക്യോങ്ങിന് അംഗത്വമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒട്ടേറെ പേരെ പുതുതായി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു കിം. ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതിയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തികകാര്യ–രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായി കിം ക്യോങ് ഉയർന്നുവരാനുള്ള സാധ്യതയും നിരീക്ഷകർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

English Summary: Kim's aunt reemerges after years of speculation about fate