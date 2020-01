ശത്രുക്കളെ വിറപ്പിക്കും റഫാലും അപാഷെയും; റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിലെ കാഴ്ചകൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക ശക്തിയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും വിളിച്ചോതി രാജ്‌പഥിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ പരേഡ്. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി തുറന്നുകാട്ടുന്ന ആയുധ ശേഖരവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളുമായി വിവിധ സൈനിക മേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരേഡിൽ മുഖ്യ ആകർഷണമായി.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലയും ജീവിത രീതിയും ഒത്തുചേരുന്ന വർണങ്ങൾ ഇഴുകി ചേർന്ന ടാബ്ളോകളുടെ പ്രദർശനം രാജ്യത്തിന്റെ നാനാത്വം വിളിച്ചോതുന്ന വേദിയാക്കി രാജ്പഥിലെ പാതകളെ മാറ്റി. ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികർക്കു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചതോടെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിനു തുടക്കമായത്. തുടർന്ന് രാജ്പഥിൽ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

രാജ്പഥിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങൾ



∙ രാജ്യത്തിന്റെ സായുധ സേനയുടെ ആയുധപ്രദർശനവും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളുമായിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ യുദ്ധ ടാങ്ക് ഭീഷ്മ, കെ–9 വജ്ര–ടി, നാവിക സേനയുടെ ബോയിങ് പി81 ദിർഘദൂര മാരിടൈം എയർക്രാഫ്റ്റ്, വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ റഫാൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്, പോർവിമാനങ്ങൾ, അപാഷെ ഹെലികോപ്ടറുകൾ. മിഷൻ ശക്തിയുടെ ഭാഗമായ ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് ആയുധങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു നിർമിച്ച ദീർഘദൂര പീരങ്കിയായ ധനുഷ് എന്നിവ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

∙ 16 സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ പരേഡിൽ മാർച്ച് ചെയ്തു. അതിൽ ആറെണ്ണം കരസേനയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവ വ്യോമ, നാവിക, സൈനിക പൊലീസ്, ഡൽഹി പൊലീസ്, എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെതുമാണ്.

∙ പുരുഷന്മാർ മാത്രമുള്ള സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ പരേഡ് ഇരുപത്തിയാറുകാരിയായ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനി ക്യാപ്റ്റൻ ടാനിയ ഷേർഗിൽ നയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കരസേനാ വിഭാഗമായ സിഗ്‍നൽ കോർ പുരുഷ സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് ടാനിയ. നേരത്തേ കരസേന ദിനത്തിൽ പുരുഷ സംഘത്തിന്റെ പരേഡ് നയിച്ച് ടാനിയ ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉത്തർ പ്രദേശിന്റെ ടാബ്ളോ. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

∙1953 ൽ രൂപം കൊണ്ട ലോകത്തിലെ ഏക കുതിരപ്പട റെജിമെന്റിന്റെ 61-ാമത്തെ കുതിരപ്പടയും ഗ്വാളിയർ ലാൻസറുടെ യൂണിഫോമിൽ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

∙ലഫ്. ശ്രീകാന്ത് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 144 വ്യോമ പ്രതിരോധ സൈനികരുമായെത്തിയ വ്യോമസേനാ വിഭാഗത്തിന്റ മാർച്ച്. പുതിയതായി രംഗത്തിറക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് നിർമിത റഫാൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്, തേജസ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ, ആകാശ്–അസ്ത്ര മിസൈൽ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം.

∙ഇന്ത്യൻ നാവികസേനുടെ വജ്രായുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ബോയിങ് പി 81 ദിർഘദൂര മാരിടൈം എയർക്രാഫ്റ്റ്, കൊൽക്കത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്ട്രോയർ, കാൽവരി ക്ലാസ് സബ്മെറൈൻ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 144 യുവ നാവികരെ സംയോജിപ്പിച്ച് ലഫ്. ജിതിൽ മാൽകാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരേഡും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽനിന്ന്. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

∙ ഡിആർഡിഒയുടെ പ്രദർശനം. ശത്രുഉപഗ്രഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധം മിഷൻ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു. ശത്രുവിന്റെ ശക്തമായി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ താഴെയിറക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിയുടെ തെളിവാണ് ‘ശക്തി’.

∙അഞ്ചു മോട്ടർ സൈക്കിളിലായി 21 സിആർപിഎഫ് വനിതകൾ നടത്തിയ ഡെയർഡെവിൾ പ്രകടനം.



റിപബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ടാനിയ ഷേർഗിൽ

∙വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ, മന്ത്രാലയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വർണശബളമായ 16 ടാബ്ലോകൾ. കേരളം, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ടാബ്ലോ രൂപരേഖ കേന്ദ്രം നേരത്തേ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

∙മണിക്കൂറിൽ 780 കി.മി വേഗതയിൽ തൃശൂല രൂപാകൃതിയിൽ പറന്നകലുന്ന മൂന്ന് അത്യാധുനിക ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നു ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ പ്രകടനം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ അരങ്ങേറിയ സിആർപിഎഫ് വനിതകളുടെ ബൈക്ക് പ്രകടനം. ചിത്രം: ജെ. സുരേഷ്

English Summary : India's Military Might On Display At Grand Republic Day Parade