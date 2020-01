വന്ദേമാതരം വിളിച്ച് വേദിയിലേക്ക്; മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയ്ക്കിടെ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം

കൊല്ലം ∙ ഇടതുമുന്നണി സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയ്ക്കിടെ കൈ‍ഞരമ്പ് മുറിച്ച് യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. വന്ദേമാതരം വിളിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. അബോധാവസ്ഥയിലായ രണ്ടാംകുറ്റി സ്വദേശി അജോയ്‌ (27) നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചുകൊണ്ടു മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള വേദിക്കരികിലേക്ക് എത്തിയ ഇയാെളെ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ ഉടന്‍ തന്നെ കൊല്ലം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൈയിലെ മൂന്നുഞരമ്പുകള്‍ പൂര്‍ണമായി മുറിഞ്ഞതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

