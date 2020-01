ചരിത്രം ഈ മൃഗത്തിനു നേരെ തുപ്പും: അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ അനുരാഗ് കശ്യപ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിക്കിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ യുവാവിനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ്. ‘എത്ര ഭീരുവാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി’ എന്ന് അനുരാഗ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിക്കിടെയാണ് യുവാവിനു മർദനമേറ്റത്.

‘എത്ര ഭീരുവാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ സ്വന്തം പൊലീസ്, സ്വന്തം ഗുണ്ടകള്‍, സ്വന്തം സൈന്യം. സ്വയം സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ച ശേഷം നിരായുധരായ പ്രതിഷേധക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇവര്‍. നിലവാരമില്ലായ്മയുടെയും അപകര്‍ഷതാ ബോധത്തിന്റെയും പരിധി അമിത് ഷാ ലംഘിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചരിത്രം ഈ മൃഗത്തിനു നേരെ തുപ്പും.’- അനുരാഗ് കശ്യപ് കുറിച്ചു.

ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി, കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച യുവാവിനെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ ബാബർപുരിൽ അമിത് ഷാ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

हमारा गृहमंत्री कितना डरपोक है । खुद की police , खुद ही के गुंडे , खुद की सेना और security अपनी बढ़ाता है और निहत्थे protestors पर आक्रमण करवाता है । घटियेपन और नीचता की हद अगर है तो वो है @AmitShah । इतिहास थूकेगा इस जानवर पर। — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 26, 2020

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നേരത്തെയും അനുരാഗ് കശ്യപ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ജെഎന്‍യുവില്‍ നടന്ന അക്രമത്തെ അപലപിച്ച കശ്യപ് ക്യാംപസിലെത്തിയ നടി ദീപിക പദുക്കോണിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു.



