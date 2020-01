സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രമേയം പാസാക്കി ബംഗാളും; ബിജെപി പാക്ക് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ: മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ (സിഎഎ) പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി ബംഗാൾ. കേരളത്തിനും പഞ്ചാബിനും രാജസ്ഥാനും പിന്നാലെയാണു ബംഗാളും പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്. ‘ബംഗാളിൽ സി‌എ‌എ, എൻ‌ആർ‌സി, എൻ‌പി‌ആർ എന്നിവ അനുവദിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പോരാടും’– നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു.

‘പ്രതിഷേധം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല. മുൻ‌നിരയിൽനിന്നു നയിച്ചതിനു ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സി‌എ‌എ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു പൗരനാകാൻ വിദേശിയാകണം. ഇതൊരു കളിയാണ്. അത് ആളുകളെ മരണത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നു. അവരുടെ കെണിയിൽ വീഴരുത്. തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ല. ഇന്നു രാജ്യം വിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു’– മമത പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാർ എന്ന് ബിജെപിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച മമത, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചാണു സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനെപ്പറ്റി കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു മതപീഡനം കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്കു പലായനം ചെയ്ത മുസ്‍‌ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം.

English Summary: Bengal Assembly Passes Anti-CAA Resolution, Fourth State To Do So