ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ എൽഡിഎഫിൽ ആശയക്കുഴപ്പം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവര്‍ണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണിയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം. പ്രമേയത്തെ നിരാകരിക്കണോ അനുകൂലിക്കണോ എന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എ. വിജയരാഘവന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ എടുക്കുന്ന നിലപാടിനനുസരിച്ച് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫ് നിലപാട്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയ്ക്കു മുൻപാണ് ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ തള്ളി എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ആദ്യം രംഗത്തുവന്നെങ്കിലും പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ മുന്നണിയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. പൗരത്വ നിയമത്തിലെ ഗവര്‍ണറുടെ നിലപാട് നിയമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവരില്‍ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്താല്‍ രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആശങ്ക.‌‌ പക്ഷേ ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിനു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സര്‍ക്കാര്‍ - ഗവര്‍ണര്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കടുക്കും.

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ചാല്‍ എന്തു സമീപനം എടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് ഭരണകക്ഷി കരുതുന്നത്. പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കി നിലപാട് എന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തെ തള്ളിയാല്‍ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കള്‍ കരുതുന്നുണ്ട്.



English Summary : Confusion in LDF in support in resolution against Governor